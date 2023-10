L’OM reçoit un gros coup de pression

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en conférence de presse ce vendredi, Henrique n’a pas échappé aux questions sur la situation compliquée que traverse l’Olympique Lyonnais actuellement. Le Brésilien compte ainsi sur le choc face à l’OM dimanche soir pour sortir la tête de l’eau, alors que son club n’a toujours pas trouvé le chemin de la victoire cette saison.

Lanterne rouge de Ligue 1 sans la moindre victoire au compteur, l’OL est dans l’obligation d’aller chercher un résultat sur la pelouse de l’OM dimanche, surtout au terme d’une semaine si compliquée. Les derniers jours ont en effet été marquées par les révélations de Jérôme Rothen concernant les relations compliquées, selon le consultant RMC , entre Fabio Grosso et son groupe, incitant l’entraîneur lyonnais à demander des comptes à ses joueurs. Présent en conférence de presse ce vendredi, Henrique est revenu sur l’affaire de la « taupe » tout en se projetant sur Marseille.

« Ça fait du bien de jouer et gagner ces matchs »

« On sait que c’est un match autour duquel il y a une grande rivalité. Je connais bien cette rivalité mais ça fait du bien de jouer et gagner ces matchs. Ça fait deux ans que je suis arrivé, on est tous forts et solidaires pour faire un bon match », a-t-il confié, relayé par le site de l’OL.

« On sait qu’on doit gagner les trois points »