Taupe dans le vestiaire et clash… L’entraîneur de l’OL déballe tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique Lyonnais sort encore d’une semaine très agitée, marquée par certaines révélations parues dans les médias qui n’ont pas du tout été du goût de Fabio Grosso, l’entraîneur italien décidant de hausser le ton dans le vestiaire avant d’annuler l’entraînement de mardi après-midi. Présent en conférence de presse, le successeur de Laurent Blanc est revenu en longueur sur l’affaire.

Cette semaine sur RMC , Jérôme Rothen a lâché une bombe en annonçant que Fabio Grosso était déjà « sur la sellette », lui qui serait en froid avec le vestiaire à en croire le consultant et ex-joueur du PSG. « Il n’y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir », a-t-il lâché. Une révélation qui n’a évidemment pas échappé au principal intéressé, haussant le ton face à ses joueurs pour demander des explications avant d’annuler l’entraînement de mardi après-midi. Avant d’affronter l’OM dimanche, Fabio Grosso est revenu sur cette semaine agitée en conférence de presse.

« Pour moi le vestiaire est sacré »

« Alors, je vais essayer de tout dire. En tout cas, ce que je peux dire, car il y a des choses qui resteront à l'intérieur du groupe , a commencé l’entraîneur de l’OL, relayé par L’Équipe. Je sais ce que les gens qui travaillent avec moi pensent de moi. Je sais aussi que je travaille avec beaucoup de passion et de cohérence, mais aussi de la crédibilité. J'ai voulu parler avec les joueurs car pour moi le vestiaire est sacré. »

Menacé, l'entraîneur de l'OL se lâche sur son avenir https://t.co/a2Q1ruuaK3 pic.twitter.com/5f3p0AYuIc — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

« Il est sorti quelque chose que je n'ai pas aimé »

« Je n'ai jamais aimé faire du théâtre. Je veux faire mon travail, et le faire bien, comme j'ai envie. J'ai parlé avec eux car il est sorti quelque chose que je n'ai pas aimé. Le vestiaire est très important, c'est le lieu où on construit notre futur. Déjà que c'est difficile de construire en ce moment, alors on a besoin d'être tous ensemble. Je crois que les joueurs l'ont bien compris, et on va aller vers l’avant », poursuit Fabio Grosso en conférence de presse.

« Parfois il faut parler fort… »