Une taupe dans le vestiaire ? Un joueur de l’OL fait une annonce

Fabio Grosso traverse une période délicate sur le banc de touche de l’OL et ses relations avec son vestiaire ne seraient pas au beau fixe selon Jérôme Rothen. Invité à s’exprimer sur l’atmosphère actuelle à l’Olympique Lyonnais, Henrique a livré ses vérités.

Rien ne va plus à l’OL. Arrivé à la mi-septembre pour remplacer Laurent Blanc, Fabio Grosso n’a pas su redresser la barre après quatre matchs sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais. Le champion du monde 2006 et ex-latéral gauche du club rhodanien est même en pleine tourmente.

Rothen balance sur le ras-le-bol des joueurs de l’OL

Jérôme Rothen a révélé lundi soir dans Rothen s’enflamme sur RMC des discussions avec des joueurs du vestiaire de l’OL qui lui auraient dit que Fabio Grosso était le pire entraîneur qu’ils aient eu et que sa gestion humaine était pointée du doigt. Pire, certains joueurs « ne peuvent plus se le voir » selon les propos tenus par l’ancien du PSG. Le technicien italien aurait demandé à la taupe du vestiaire de se dénoncer mardi devant le groupe de joueurs avant d’annuler la séance d’entraînement selon L’Équipe .

«On sait que quand on ne gagne pas, beaucoup de choses sortent»