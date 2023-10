Le pire est craint pour l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Trois jours après sa belle victoire en Europa League contre l’AEK Athènes (3-1), l’OM espère enchaîner face à la lanterne rouge de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais. Un match forcement particulier compte tenu de l’histoire récente entre les deux clubs, et pour lequel les hommes de Gennaro Gattuso partent favoris, mais de son côté, Eric Di Meco craint une réaction des Gones.

L’OM va-t-il réussir à enchaîner ? Toujours fébrile, le club phocéen a retrouvé le chemin de la victoire ce jeudi face à l’AEK Athènes (3-1) et aura à cœur de confirmer dimanche contre l’OL sur la pelouse du Vélodrome. Un Olympico qui s’annonce encore bouillant et pour lequel les hommes de Gennaro Gattuso partiront favoris, tant les Lyonnais sont en souffrance depuis le début de la saison, l’équipe de Fabio Grosso étant toujours lanterne rouge sans aucune victoire au compteur en Ligue 1. Cela n’empêche pas Eric Di Meco de se montrer très méfiant avant ce rendez-vous attendu du Championnat.

« L’histoire nous a punis plusieurs fois »

« Le problème, c’est que ce match-là est particulier pour Lyon car c’est au Vélodrome, ça va être plein, c’est la rivalité de ces dernières années, car il y a eu plein de matches un peu tendus. Et comme ici à Marseille, on s’est fait une spécialité de relancer les équipes, ce match m’inquiète , a confié l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC. L’histoire nous a punis plusieurs fois . »

« Très dur de gagner deux matches de suite »

« S’il y a bien un sport où le dernier peut accrocher le milieu de tableau, c’est bien le foot , poursuit Di Meco dans le Super Moscato Show. Il y a un autre facteur, au foot, c’est très dur de gagner deux matches de suite, même au Vélodrome. Le début de match va être très important, il ne faut pas que l’OM les laisse espérer un seul moment, parce qu’ils peuvent se faire la cerise sur un match comme ça. »

« On est très très forts pour relancer les équipes »