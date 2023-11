OM-OL : Un club de Ligue 1 se lâche après les incidents !

Jean de Teyssière

Les graves incidents qui ont émaillé l'avant-match entre l'OM et l'OL dimanche dernier font logiquement beaucoup réagir en France et en Ligue 1. Après la crainte d'Olivier Létang, le président du LOSC, avant un déplacement finalement interdit à Marseille, c'est désormais l'ancien entraîneur de l'OL, Bruno Génésio qui a dénoncé sévèrement ces actes.

Le visage de Fabio Grosso en sang a choqué le monde du football et de la Ligue 1. Après avoir été heurté par un projectile suite à l'explosion de la vitre de son bus, l'entraîneur lyonnais a reçu douze points de suture. Le match entre l'OM et l'OL a depuis été reporté au 6 décembre prochain.

«Ils sont juste là pour exulter leur violence»

L'entraîneur de Rennes, mais aussi ancien coach de l'OL, Bruno Génésio a exprimé sa colère en conférence de presse ce vendredi, relayé par RMC : « Ils sont juste là pour exulter leur violence et se servir du foot pour faire passer ce message. Il ne s’agit pas aujourd’hui de taper sur Marseille parce que cela s’est passé à Marseille. Maintenant cela peut arriver partout. Ce qu’il faudrait maintenant c’est que ces gens-là soient sanctionnés de manière exemplaire et très dure. Ils n’ont plus rien à faire aux abords d’un stade, parce que là ce n’était même pas dans le stade mais aux abords du stade. Et encore moins dans un stade de foot, que ça soit à Marseille ou ailleurs. »

«Il y a une bande d’idiots, d’abrutis»