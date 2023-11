OM-OL : Grosso interpelle son vestiaire après les incidents

Alexis Brunet

Les temps sont durs pour l'OL. Alors qu'ils sont derniers du classement, les Lyonnais ont aussi dû faire avec les incidents en avant match de l'Olympico. Pour Fabio Grosso, le groupe s'est montré très uni à ce moment-là, ce qui peut leur servir par la suite. Il faudra bien, car les Gones sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison.

Dimanche à 13H, l'OL reçoit le FC Metz. L'occasion idéale pour Fabio Grosso et ses joueurs de signer leur première victoire de la saison. Les Lyonnais sont pour le moment derniers, et ils restent sur une défaite à domicile face à Clermont (1-2).

Pour Grosso, son groupe a montré de la solidarité

L'OL compte toutefois un match de moins que les autres clubs de Ligue 1. La rencontre face à l'OM a été reportée au 6 décembre, suite aux incidents qui ont émaillé l'avant-match. Justement, Fabio Grosso pense que ces événements peuvent servir à ses joueurs, comme il l'a expliqué en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Si on a montré une solidarité dimanche, c'est qu'on sait le faire donc on doit maintenant le faire sur le terrain. Notre dernier match à domicile on a créé beaucoup d'occasions et on n'a pas été assez costauds. On a les qualités pour sortir gagnant. »

Incidents OM - OL : Un joueur de Gattuso exprime son «dégoût» https://t.co/Dvi5lrkJ0X pic.twitter.com/7tKRX1tBlW — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

L'OL a besoin de points