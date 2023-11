L’entraîneur de l’OL sort du silence après l’agression !

Alexis Brunet

Fabio Grosso a vécu des derniers jours compliqués. Le coach de l'OL a été blessé au visage, lors du caillassage du bus de son équipe, en marge de l'Olympico. Ce dernier s'est vu poser douze points de suture, et il a hérité d'une ITT de 30 jours. Le coach italien était de passage en conférence de presse ce vendredi, et il est revenu sur son état de santé, ainsi que sur les événements de dimanche dernier.

Le monde du football a été choqué par les incidents survenus en marge de l'Olympico dimanche dernier. Une image a surtout fait le tour du monde, celle de Fabio Grosso. On y voit le coach de l'OL, le visage ensanglanté. Ce dernier a été victime du caillassage du bus lyonnais, et il s'en est sorti avec douze points de suture, mais il aurait bien pu perdre son œil.

«On ne peut pas mettre en danger la vie des gens»

Ce vendredi, Fabio Grosso était présent en conférence de presse. L'entraîneur italien s'est donc exprimé pour la première fois depuis l'incident, et il a donné des nouvelles de son état de santé. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Ça va mieux, ça va mieux. Ça doit aller mieux même si on était déçus, fâchés, énervés. On a passé une journée très triste pour le sport. Cette journée doit faire réfléchir le sport. On ne peut pas mettre en danger la vie des gens. Mon œil et ma santé, ce n'est pas ça, il arrive une bouteille quand j'ai tourné ma tête. Ce n'est pas mon message, ce n'est pas sur moi le problème. Il y a eu des choses inacceptables pour notre bus, celui des supporters. On a vécu quelque chose qu'on a eu peur de ne pas pouvoir raconter. »

Incidents OM - OL : Un joueur de Gattuso exprime son «dégoût» https://t.co/Dvi5lrkJ0X pic.twitter.com/7tKRX1tBlW — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

L'OL affronte Metz dimanche

Après ces terribles incidents, l'OL va devoir se remobiliser pour le championnat. Les Lyonnais sont derniers de Ligue 1, et ils n'ont toujours pas gagné de la saison. Les Gones reçoivent le FC Metz dimanche à 13H.