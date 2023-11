Incidents OM-OL : Riolo se lâche après la polémique !

Alexis Brunet

L'Olympico n'a pas pu se jouer dimanche soir, à cause de graves incidents. Le car de l'OL s'est fait caillasser, et Fabio Grosso a été blessé au visage. Pour Daniel Riolo, ce cas doit servir d'exemple. Cela pourrait être la première fois qu'un événement qui s'est passé en dehors du stade peut avoir une influence à l'intérieur de ce dernier.

La Ligue 1 s'est malheureusement offert une très mauvaise publicité dimanche dernier. En effet, en avant match de l'Olympico, des supporters de l'OM ont caillassé le car de l'OL. Lors de cet incident, le coach lyonnais, Fabio Grosso a été blessé au visage. Il a subi douze points de suture, et il s'est vu prescrire 30 jours d'ITT.

«Créer un précédent»

Au micro de l'After Foot , Daniel Riolo s'est exprimé sur ces malheureux incidents. Pour ce dernier, il faudrait peut-être que la décision à venir sur cet événement crée un précédent. « Il va falloir qu'on détermine ce qu'on fait. On a vu d'anciens dirigeants réclamer des choses. Par exemple, Aulas n'est plus président mais il demande des choses. Ponsot qui n'est plus impliqué auprès de l'équipe professionnelle s'est aussi exprimé. Il veut jouer sur terrain neutre. Ce ne sont pas eux qui vont décider, mais ceux qui vont décider à la Ligue, on va les attendre au tournant sur cette histoire parce qu'il va probablement falloir créer un précédent sur ce qui se passe même quand c'est en dehors du stade. »

Les incidents se sont déroulés en dehors du stade