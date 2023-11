L’OM a choisi Gattuso, il lâche une grande annonce pour la suite

Benjamin Labrousse

Après seulement sept matchs passés sur le banc de l’OM, Marcelino avait décidé de quitter le club phocéen le 20 septembre dernier suite à une réunion houleuse entre dirigeants et supporters marseillais. Successeur de l’Espagnol à Marseille, Gennaro Gattuso connaît des débuts mitigés, même si son groupe à l’image de Jordan Veretout semble très optimiste concernant la suite de la saison.

Un chamboulement. En seulement quelques mois, l’OM aura donc connu trois entraîneurs. Avec le départ d’Igor Tudor en fin de saison dernière, le club phocéen décidait de donner les clés du camion à Marcelino, un entraîneur que le président marseillais connaît bien de par leur rencontre à Valence. Mais après quelques échecs comme la non qualification de l’OM en Ligue des Champions, ou encore un jeu proposé en deçà des attentes, le mariage entre Marseille et Marcelino s’est rapidement fissuré. Touché par une réunion virulente entre les dirigeants marseillais et les supporters, Marcelino avait fait ses valises, avant d’être remplacé par Gennaro Gattuso.

OM : Tension maximale pour les prochains matchs ? https://t.co/cvc9l8hqij pic.twitter.com/iFyE40MfWo — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Des débuts encourageants pour Gattuso à l’OM

Convoité par l’OL également, le technicien italien a finalement rebondi à l’OM. Si ses débuts à Marseille (2 victoires, 1 nul, 2 défaites) restent en deçà des attentes initiales, Gennaro Gattuso semble tout de même avoir réussi à remobiliser un groupe de joueurs très touchés par la crise ayant frappé fin septembre. Dans un entretien accordé à l’AFP , Jordan Veretout s’est d’ailleurs confié sur l’apport de l’Italien au quotidien.

« On sent qu'il y a une dynamique »