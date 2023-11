OM : C’est la surprise après cette décision radicale

Alexis Brunet

Samedi soir, l'OM reçoit Lille, pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Cela sera le premier match de Marseille à domicile, depuis les incidents en marge de l'Olympico. Pour ne prendre aucun risque, la Préfecture des Bouches-du Rhône a décidé d'interdire le déplacement des supporters du LOSC. Une décision qui a provoqué la surprise du club du nord de la France.

Le choc qui devait conclure en beauté la dixième journée de Ligue 1, entre l'OM et l'OL n'a pas eu lieu. Initialement prévue le 29 octobre à 20H45, la rencontre a été reportée, à la suite des incidents survenus en avant-match. Des supporters marseillais ont caillassé le car lyonnais, et l'entraîneur des Gones, Fabio Grosso a été blessé.

Le LOSC est surpris par l'interdiction de déplacement

Pour ne prendre aucun risque, et pour que des événements de la sorte ne se reproduisent pas, la Préfecture des Bouches-du Rhône a pris une décision radicale. Cette dernière a interdit le déplacement des supporters lillois, pour le match face à l'OM, qui aura lieu ce samedi. Par le biais d'un communiqué, le LOSC a témoigné sa surprise par rapport à cette décision. « Le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le ministère de l’Intérieur et plus particulièrement de son timing puisqu’il n’avait été aucunement question de cette interdiction lors des échanges s’étant tenus jeudi et des informations communiquées par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Au contraire, il avait justement été signifié au Losc la confirmation que le dispositif d’acheminement et de sécurité avait été renforcé afin de garantir le meilleur accueil de ses supporters. »

Le LOSC pense à ses supporters