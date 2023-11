Enfin un titre pour l’OM ? Une confidence est révélée

Benjamin Labrousse

Depuis la Coupe de la Ligue 2012, l’OM n’a plus remporté le moindre trophée. Le club phocéen, malgré une finale de Coupe d’Europe en 2018, voit donc son palmarès stagner, et ce depuis plusieurs saisons. Récemment, Jordan Veretout a affirmé que son plus grand rêve était de remporter un trophée à Marseille.

Dans le dur. Cette saison, l’OM réalise un début de saison très compliqué avec seulement 12 points pris en 9 rencontres disputées. Mais le club phocéen a également connu une lourde crise en septembre dernier, ce qui explique en partie des résultats en demi-teinte.

Marseille encore loin d’un titre ?

Quoi qu’il en soit, l’OM ne semble pas en mesure d’aller se battre pour le titre en Ligue 1. Alors, le club phocéen peut-il rêver d’une épopée en Coupe de France, ou encore en Europa League ? Jordan Veretout lui, ne rêve que de ça.

« Mon rêve c'est de soulever un trophée sur le Vieux-Port »