Incidents OM/OL : Une décision radicale a été prise, la colère est grande

Alors que l’OM reçoit le LOSC ce samedi soir, il n’y aura pas de supporters lillois présents au Vélodrome une semaine après les débordements en marge de l’Olympico. Une décision prise à la veille du match qui fait enrager les groupes de supporters du LOSC, qui ont publié un communiqué.

Ce samedi, le LOSC défie l’OM sur la pelouse du Vélodrome, mais les hommes de Paulo Fonseca ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters. Une semaine après les graves incidents qui ont eu lieu aux abords de l’enceinte marseillaise en marge d’OM-OL (reporté au 6 décembre), la préfecture des Bouches-du-Rhône a interdit le déplacement des supporters lillois, alors que 250 d'entre eux étaient attendus. Ce vendredi soir, plusieurs groupes de supporters nordistes ont affiché leur colère.

« Les autorités nous démontrent à nouveau leur incapacité régulière à encadrer une manifestation sportive »

« À un peu plus de 24h du coup d’envoi, nous apprenons qu’une interdiction de déplacement des supporters du LOSC à Marseille devrait être prononcée par le ministère de l’Intérieur. Après la mascarade déjà subie à l’occasion du derby le mois dernier, les autorités nous démontrent à nouveau leur incapacité régulière à encadrer une manifestation sportive », peut-on lire dans un communiqué.

Les supporters dénoncent des « méthodes scandaleuses »