OM : Le vestiaire de l’OL veut frapper fort après les incidents

Jean de Teyssière

Fabio Grosso aurait pu vivre une soirée beaucoup plus tragique dimanche soir. L'entraîneur italien a reçu douze points de suture au niveau de l'arcade et de la paupière et n'est pas passé loin de perdre son œil gauche. L'entraîneur italien espère tirer le positif de ces incidents et au sein du club lyonnais, on semble y croire.

Fabio Grosso a été recousu avec 12 points de suture et s'est vu prononcer 30 jours d'ITT à la suite du caillassage du bus de Lyon dimanche à Marseille. Ce qui ne l'empêchera pas d'être sur le banc ce dimanche face à Metz pour tenter d'obtenir une victoire cruciale après avoir animé son premier entraînement depuis les incidents.

Grosso optimiste après les incidents

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur italien de l'OL, Fabio Grosso, s'est exprimé sur l'état d'esprit de ses joueurs après les incidents de dimanche dernier : « Si on a montré de la cohésion dans le vestiaire dimanche dernier à Marseille, on doit être capables de le faire sur le terrain. Et si on le fait, on gagnera. »

OM : Fiasco avec un entraîneur, il dévoile les raisons https://t.co/VSqkaqWnvX pic.twitter.com/9OYgkYz7FW — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Un vestiaire ressoudé ?