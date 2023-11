OL : Grosso rend hommage à l’OM après son agression

Thomas Bourseau

Grièvement blessé au visage en raison de jets de projectiles de certains supporters de l’OM au Vélodrome dimanche dernier, Fabio Grosso a adressé un message de remerciement à Pablo Longoria et à Gennaro Gattuso pour leur implication après son agression. Le coach de l’OL a vidé son sac lors d’un point presse.

A Marseille, Fabio Grosso est passé à deux doigts de la catastrophe. Selon son ami Gennaro Gattuso qui est l’entraîneur de l’OM, le coach de l’OL aurait pu perdre son œil gauche en raison du caillassage du bus qui transportait le groupe lyonnais jusqu’au Vélodrome dimanche dernier pour l’Olympico.

Grosso remercie Longoria et Gattuso

Touché au-dessus de l’arcade sourcilière, Fabio Grosso a hérité de douze points de suture pour rafistoler les dégâts effectués par les actions de certains supporters de l’OM. De passage en conférence de presse ce vendredi en marge de la rencontre opposant l’OL à Metz dimanche, Grosso a tenu à remercier le président de l’OM en la personne de Pablo Longoria et l’entraîneur adverse Gennaro Gattuso.

«On s'est eu au téléphone après et je les remercie beaucoup»