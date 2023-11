OM-OL : Décision radicale après les incidents, il hallucine

Jean de Teyssière

Les évènements terribles qui se sont déroulés en marge du match entre l'OM et l'OL dimanche dernier ont des répercussions sur le LOSC, qui a vu ses supporters être interdits de déplacement au Vélodrome ce samedi à la veille de la rencontre. Pour l'un des représentants de groupe de supporters lillois, cette interdiction est une catastrophe.

Les graves incidents qui ont émaillé le match entre l'OM et l'OL dimanche soir pourraient avoir des répercussions bien au-delà des clubs concernés. Alors que les deux clubs se retrouveront le 6 décembre prochain, aucun lillois ne sera présent au Vélodrome ce samedi.

«On met quasiment la clé sous la porte»

Damien Février, président des Dogues Pompons est totalement incompréhensif après avoir appris que les supporters du LOSC étaient interdits de déplacement, une journée avant le match, comme il l'explique à RMC Spor t : « On ne s’y attendait pas du tout. Tout était prêt. Le bus était plein, les achats effectués, les voitures déjà chargées. Un déplacement comme ça coûte entre 6.000 et 7000 euros. Les supporteurs qui viennent avec nous paient leur place donc ça amortit. Mais c’est un investissement très lourd. Un bus pour Marseille, c’est 5.000 euros. Cette somme est perdue aujourd’hui. Les produits frais achetés sont bons pour la poubelle. Au-delà de la douleur de ne pas pouvoir soutenir nos Dogues, on a avancé beaucoup de frais. On est une petite section de 70 adhérents avec un tout petit budget. On a travaillé pendant un an pour récolter des fonds. Aujourd’hui, si on perd ça, on met quasiment la clé sous la porte. »

«Notre réaction, c’est d’être abasourdis, estomaqués, outrés…»