OM-OL : Grosso pousse deux coups de gueule sur les incidents

Triste victime du caillassage du bus de l’OL par quelques supporters de l’OM dimanche dernier à l’arrivée des Lyonnais au Vélodrome dans le cadre de l’Olympico finalement annulé, Fabio Grosso a été touché au visage. Les photos de ses blessures ont enflammé la toile. L’occasion pour l’entraîneur de l’OL de pousser deux coups de gueule en conférence de presse.

Fabio Grosso a vécu une bien triste soirée dimanche dernier. Alors que l’Olympico devait avoir lieu à Marseille au Vélodrome, l’entraîneur de l’OL a été l’une des victimes du caillassage du bus de l’Olympique Lyonnais par quelques supporters de l’OM.

Grosso regrette que les photos aient fait le tour du monde et qu’ils aient été «caillassés pendant plusieurs minutes»

Touché au niveau de l’arcade sourcilière gauche, Fabio Grosso aurait pu perdre l’usage de son œil comme l’a révélé son ami Gennaro Gattuso. Il a fallu pas moins de douze points de suture pour réparer les dégâts causés au visage de Grosso. De passage en conférence de presse ce vendredi, le coach de l’OL a passé sa colère.

«On est passé par une rue où il y avait des cailloux par terre»