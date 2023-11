Le boss de l’OL se fait détruire en direct

Axel Cornic

La sortie de John Textor au Brésil fait couler beaucoup d’encre, alors que l’Olympique Lyonnais passe une des pires périodes de son histoire récente. Le propriétaire américain est très critiqué et certains comme Jérôme Rothen sur RMC Sport, l’accusent de ne pas vraiment se soucier de la situation compliquée du club lyonnais.

Assez silencieux sur les problèmes de l’OL, qu’ils soient sportifs ou non, John Textor s’est fait remarquer avec l’un de ses autres clubs, au Brésil. Le propriétaire de Botafogo a en effet poussé un énorme coup de gueule évoquant une corruption du corps arbitral après une défaite, ce qui ne passe pas vraiment du côté de Lyon.

Il vit un calvaire à l’OL, transfert imminent ? https://t.co/gymN37mp1L pic.twitter.com/HT60hbXWF3 — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

« Ce monsieur a beau être très fortuné, il ne connaît pas le foot »

Et pas seulement, puisque plusieurs observateurs se sont exprimés sur le sujet et ont fustigé le comportement de John Textor, avec notamment Jérôme Rothen. « Faire le buzz comme il l'a fait, ce n'est pas du tout sa place. Cela montre son incompétence dans le football. Ce monsieur a beau être très fortuné, il ne connaît pas le foot » a expliqué l’ancien du PSG, dans son émission Rothen s’enflamme . « Cela lui permet d'acheter des clubs, mais c'est à mon grand désarroi. L'aspect financier est important, OK, il n'y a pas de souci. Par contre moi je veux des gens passionnés et connaisseurs. Et je suis désolé, mais Textor montre tout le contraire ».

« C'est du bluff à tous les niveaux »