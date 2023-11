Après les incidents, un grand geste est fait à l’OM

Jean de Teyssière

Les plus de 60.000 spectateurs qui devaient prendre place dans les tribunes du Stade Vélodrome pour assister au match entre l'OM et l'OL n'ont pas attendu longtemps avant de rentrer chez eux. Certains, comme Nathys et sa famille, ont même fait plus de 1600 kilomètres aller-retour pour assister à un match au Vélodrome pour la première fois de leur vie. Le désarroi du jeune Nathys, âgé de 8 ans, a ému un joueur de l'OM qui a fait en sorte que lui et ses proches puissent venir voir le match de ce samedi soir contre le LOSC.

Le match entre l'OM et l'OL n'a pas pu avoir lieu ce dimanche soir, en raison des incidents qui ont émaillé l'avant-match. Le bus lyonnais a été caillassé et le match reporté. De quoi rendre triste de nombreux supporters, mais l'un d'entre eux est en train de connaître un dénouement heureux.

L'histoire de Nathys a ému un joueur de l'OM...

Après un reportage réalisé par RMC Sport , beaucoup ont été émus au moment découvrir l'histoire de Nathys, jeune supporter olympien de 8 ans qui avait fait le déplacement avec son père des Hauts de France pour venir assister au match entre l'OM et l'OL. Avec le report de celui-ci, le rêve du jeune enfant de vivre un match au Vélodrome a été brisé, mais l'histoire se termine bien...

...qui l'a invité à voir OM-Lille !