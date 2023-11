OM-OL : Il annonce «une sacré catastrophe» après les incidents

La rédaction

Les incidents survenus en marge de la rencontre entre l'OM et l'OL dimanche soir ont des répercussions sur les autres clubs de Ligue 1. Samedi, l'OM recevra le LOSC et alors que le déplacement des supporters lillois avait été autorisé par la préfecture, les récents événements ont conduit les autorités compétentes à leur interdire de se déplacer. Une décision terrible pour certains supporters.

Alors que de nombreux supporters se plaignent des multiples arrêtés préfectoraux interdisant leur déplacement, jugés par eux comme « liberticides », les incidents qui ont eu lieu aux abords du Vélodrome dimanche avant le match entre l'OM et l'OL ne vont rien arranger. Les supporters du LOSC peuvent s'en apercevoir, eux qui sont privés de déplacement à Marseille, décision annoncé la veille du match.

«Un déplacement comme ça coûte entre 6.000 et 7000 euros»

Damien Février, le représentant du groupe de supporters Dogues Pompons, n'a pas manqué de souligner les conséquences de cette annulation de déplacement : « On ne s’y attendait pas du tout. Tout était prêt. Le bus était plein, les achats effectués, les voitures déjà chargées. Un déplacement comme ça coûte entre 6.000 et 7000 euros. Les supporteurs qui viennent avec nous paient leur place donc ça amortit. Mais c’est un investissement très lourd. Un bus pour Marseille, c’est 5.000 euros. Cette somme est perdue aujourd’hui. Les produits frais achetés sont bons pour la poubelle. Au-delà de la douleur de ne pas pouvoir soutenir nos Dogues, on a avancé beaucoup de frais. On est une petite section de 70 adhérents avec un tout petit budget. On a travaillé pendant un an pour récolter des fonds. Aujourd’hui, si on perd ça, on met quasiment la clé sous la porte. »

OM : Fiasco avec un entraîneur, il dévoile les raisons https://t.co/VSqkaqWnvX pic.twitter.com/9OYgkYz7FW — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

«C’est une sacré catastrophe»