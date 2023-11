Arabie saoudite : «Feu vert» annoncé pour la vente de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Frank McCourt est encore à la tête de l’OM malgré les nombreuses rumeurs qui courent sur l’avenir du club depuis plusieurs années, une nouvelle bombe a été lâchée vendredi, le journaliste de Canal+ David Berger annonçant que le rachat pourrait arriver « plus vite que prévu ». Et il n’est pas le seul à s’avancer.

La vente de l’OM va-t-elle réellement se faire ? Alors que les rumeurs courent depuis maintenant plusieurs années, une nouvelle sortie est venue relancer le feuilleton. Au micro de Canal+ , David Berger a en effet indiqué que l’Arabie saoudite se rapprochait bel et bien de la cité phocéenne. « On n’en parle pas beaucoup, mais en coulisses ça s’active pour la vente de l’OM. Elle se rapproche cette vente , assure le journaliste. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Peut-être que les événements qui se sont produits le week-end dernier ont justement permis d’accélérer parce que McCourt a peut-être envie de vendre. Et si le prix est mis, cela pourrait arriver plus vite que prévu ».

Vente OM : C’est confirmé pour McCourt et l’Arabie Saoudite ! https://t.co/7ERViFAM8K pic.twitter.com/W428DEKTnK — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

« Ils ont eu le feu vert »

Tout ne serait donc qu’une question de temps selon David Berger, une version que d’autres journalistes ou médias martèlent depuis de longs mois, affirmant que la vente de l’OM à l’Arabie saoudite est imminente. C’est notamment le cas du compte Édition Marseille sur X (ex-Twitter), qui n’a pas manqué de réagir à la bombe lâchée vendredi : « Ils ont eu le feu vert ».

« Il ne reste que des détails »