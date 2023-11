En pleine galère à l'OM, cette star reçoit un soutien

Alexis Brunet

L'OM recevait le LOSC samedi soir au Vélodrome, et les Marseillais se sont contentés d'un match nul, 0-0. Titulaire au coup d'envoi, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas brillé, et il a été copieusement sifflé à sa sortie pas le public. Le Gabonais a du mal à inscrire des buts, mais il peut compter sur le soutien de son coéquipier Valentin Rongier.

Six jours après les incidents de l'Olympico, l'OM retrouvait le Vélodrome. Les Marseillais recevaient Lille, pour un match qui s'annonçait compliqué, face aux joueurs de Paulo Fonseca, alors quatrièmes de Ligue 1. Finalement, les coéquipiers de Chancel Mbemba n'ont pas réussi à trouver la faille, et la rencontre s'est terminée sur le score de 0-0, qui n'arrange pas les olympiens.

Aubameyang n'a pas brillé

Si le match s'est soldé par un 0-0, c'est que les attaquants n'ont pas brillé. Du côté de l'OM, Gennaro Gattuso avait fait le choix d'aligner en pointe Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais s'est montré très inoffensif, et il s'est fait siffler par ses propres supporters à sa sortie. L'ancien joueur d'Arsenal a du mal à trouver la faille depuis le début de saison en Ligue 1, car il n'a pour le moment inscrit qu'un seul but en championnat.

Rongier vole au secours d'Aubameyang