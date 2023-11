Incidents OM/OL : Un joueur de Gattuso fait un geste fort, ils hallucinent

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le week-end dernier, Nathys et sa famille vivaient une grosse déception après le report du match entre l’OM et l’OL, eux qui avaient fait 1600 km aller-retour pour supporter la formation olympienne. Ils ont finalement pu aller au Vélodrome ce samedi pour le match face au LOSC, grâce à un joueur de Gennaro Gattuso. Une belle histoire qu'ils racontent.

C’est probablement la seule belle histoire qui ressort des incidents qui ont éclaté aux abords du Vélodrome le week-end dernier, lorsque le bus des Lyonnais a été caillassé et Fabio Grosso blessé à l'oeil. Présents à Marseille pour assister ce soir-là à l’Olympico qui a finalement été reporté le 6 décembre prochain, eux qui ont dû faire 1600 km aller-retour, le jeune Nathys (8 ans) et sa famille avaient partagé leur désarroi au micro de RMC . Ils ont depuis été retrouvés en toute discrétion par l’entourage d’un joueur de l’OM décidé à faire un geste en leur direction en les invitant à assister au match contre le LOSC (0-0) ce samedi soir.

Privée d’OM-OL, une famille est invitée par Iliman Ndiaye

Alors que le bienfaiteur était resté anonyme jusqu’à maintenant, Nathys a divulgué le nom de celui qui lui avait fait oublier sa triste soirée de dimanche. « C’est grâce à Iliman Ndiaye que je suis là. J’adore parce que c’était mon rêve », s’est-il réjoui samedi au micro de RMC , tout en revenant sur l’épisode du week-end dernier : « On allait au match Marseille-Lyon et sur les réseaux on a vu que le coach a été blessé. On s’est inquiété. On a vu que le match a été annulé et j’ai pleuré dans les bras de mon papa ».

« Au début, j’ai cru que c’était une blague »