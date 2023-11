Zidane, Arabie saoudite… Un projet XXL se prépare à l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une nouvelle bombe a été lâchée ces dernières heures concernant l’hypothétique rachat de l’Olympique de Marseille. D’après un journaliste de Canal+, l’arrivée de l’Arabie saoudite à la tête du club phocéen en lieu et place de Frank McCourt pourrait être effective rapidement, de quoi faire passer l’OM dans une autre dimension si cela se confirmait. Mais faut-il y croire ?

On ne compte plus les différentes rumeurs qui ont circulé sur l’avenir de l’OM depuis deux ans et demi. Alors que Frank McCourt ou son entourage ont toujours rappelé que le club n’était pas à vendre, certains suiveurs du club phocéen martèlent qu’un rachat par l’Arabie saoudite est dans les tuyaux, et une nouvelle bombe venant confirmer leurs dires a été lâchée ce week-end.

« Ça peut arriver plus vite que prévu ! »

D’après David Berger, l’OM serait effectivement bien parti pour être cédée à l’Arabie saoudite dans un avenir proche. « On en parle peu mais en coulisse ça s’active pour la vente du club , a annoncé vendredi le journaliste sur Canal +. On en parle très très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier. Ça se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produit le week-end dernier ont justement peut-être servi à accélérer la chose. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! »

Zidane à l’OM avec les Saoudiens ?