Haaland a un fan à l’OM !

Le Ballon d’or a échappé à Erling Braut Haaland qui a été classé deuxième, derrière Lionel Messi cette année. Le serial buteur de Manchester City, au sens du but inné, rend nostalgique l’ancienne icône de l’OM, aujourd’hui conseiller du président Pablo Longoria : Jean-Pierre Papin.

Erling Braut Haaland est le dauphin de Lionel Messi pour l’édition 2023 du Ballon d’or. Et ce, bien que l’attaquant norvégien ait inscrit 56 buts en 57 matchs en club et en sélection la saison passée, tout en finissant meilleur buteur de la Premier League et de la Ligue des champions, deux trophées raflés par lui-même et ses coéquipiers de Manchester City.

«Il renoue avec la tradition des purs numéros 9 et je m’en réjouis»

D’après Lionel Messi, Erling Haaland posera un jour ses mains sur la distinction individuelle suprême à son tour. Le sens du but authentique et quelque peu vieille école du Norvégien plaît particulièrement à Jean-Pierre Papin, Ballon d’or en 1991, ancien joueur de l’OM et actuel conseiller du président Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. « Je ne vois pas trop en quoi Erling Haaland serait un avant-centre d’un genre nouveau. Au contraire, je trouve qu’il renoue avec la tradition des purs numéros 9 et je m’en réjouis. Physiquement, il me rappelle un peu Marco van Basten, que j’ai bien connu : grand, très rapide, agile et puissant. La différence, c’est que Haaland est encore plus buteur dans l’âme ».

«Quand tu as ces stats avec la Norvège, qui n’a pas le niveau de City, c’est qu’il peut se débrouiller un peu seul»