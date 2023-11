Un joueur de Deschamps remercie l’OM !

Thomas Bourseau

Transféré à Arsenal à sa majorité, William Saliba a eu besoin d’un déclic en prêt afin de prouver sa valeur au coach Mikel Arteta et pour parfaire sa progression. À l’OM et sous la houlette de Jorge Sampaoli, Saliba a connu ses premiers pas dans un club à pression ainsi que l’équipe de France. L’international français remercie le club phocéen et Jorge Sampaoli.

William Saliba est considéré par beaucoup d’observateurs et d’anciennes icônes de Premier League comme étant l’un des meilleurs joueurs à son poste au sein du championnat anglais. Et pourtant, ses débuts ne furent pas ceux escomptés. Arrivé à 18 ans à Arsenal, il ne jouait pas et a été prêté une première fois à l’OGC Nice, puis à l’OM où il a explosé.

William Saliba rend hommage à Jorge Sampaoli

Au cours d’une entrevue accordée à Robert Pirès pour Canal+, ancien joueur à la fois de l’OM et d’Arsenal, William Saliba a fait part de son expérience réussie à tous les niveaux de son point de vue à l’OM et notamment grâce à un certain Jorge Sampaoli. À l’OM, William Saliba a été un titulaire indiscutable et s’est considérablement aguerri avant d’enflammer les pelouses de Premier League depuis la saison dernière à Arsenal qui a d’ailleurs été jusque dans les dernières journées un prétendant au titre de champion.

«L’équipe tournait bien, j’ai eu un très bon coach, Sampaoli, qui a cru en moi»