OM : Guendouzi se lâche après son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l'élimination en Ligue des champions, l'OM avait un besoin vital de renflouer ses caisses et de dégraisser son effectif. Ainsi, le club marseillais a pris la décision de sacrifier Mattéo Guendouzi, prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison à la Lazio Rome. Le milieu de terrain est revenu sur ses premiers pas en Serie A et sur son intégration.

L'OM avait besoin de vendre cet été. Le club marseillais a donc décidé de pousser plusieurs joueurs vers la sortie, notamment Mattéo Guendouzi. Annoncé dans le viseur de nombreuses équipes de Premier League, notamment de West Ham, l'international français a fini par rejoindre l'Italie.

Guendouzi découvre l'Italie

Guendouzi a été prêté avec option d'achat à la Lazio Rome jusqu'à la fin de la saison. Le joueur n'a pas mis énormément de temps pour s'installer dans le onze titulaire. Selon lui, il le doit à ses coéquipiers, qui ont tout fait pour l'intégrer de la meilleure des manières.

« Je me sens vraiment très bien »