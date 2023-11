OM : Il propose un transfert à 9M€ pour oublier Guendouzi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a effectué une très large revue d'effectif, se séparant notamment de plusieurs joueurs, et non des moindres. Dans cette optique, Mattéo Guendouzi a quitté le club phocéen afin de s'engager avec la Lazio Rome. Et le journaliste Pierre Gerbeaud recommande à Pablo Longoria de suivre de près le profil de Adalberto Carrasquilla.

Comme lors de chaque mercato estival, Pablo Longoria n'a pas chômé afin de chambouler l'effectif de l'OM. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont partis à l'image de Mattéo Guendouzi qui s'est engagé avec la Lazio Rome. Et pour le remplacer, Pierre Gerbeaud, journaliste pour Lucarne Opposée , conseille à l'OM de miser sur Adalberto Carrasquilla qui évolue au Dynamo de Houston en MLS.

Coco Carrasquilla est conseillé à l'OM

« Mon bon plan en MLS, c’est Coco Carrasquilla. On a souvent pesté à raison suite au départ de Mattéo Guendouzi, Adalberto Carrasquilla mais tout le monde l’appelle Coco, ça serait une bonne pioche au milieu. International panaméen et excellent pour remplacer Guendouzi même capillairement mais surtout dans l’activité sur le terrain. Il ne joue pas dans un milieu à trois à Houston, il serait excellent à l’OM », explique-t-il auprès de Football Club de Marseille avant d’en rajouter une couche.

«Cela peut peut être couter 7 à 8M€, mais je pense qu’il va bientôt venir en Europe»