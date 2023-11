OM : Haaland fait vibrer le clan Longoria !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ballon d'Or 1991 et aujourd'hui conseiller de Pablo Longoria à l'OM, Jean-Pierre Papin a rendu hommage à Erling Haaland. Deuxième du classement du Ballon d'Or derrière Lionel Messi, le joueur de Manchester City a été comparé à Marco van Basten par l'ancien international français, qui a répondu aux critiques sur une supposée dépendance à ses coéquipiers.

Malgré sa victoire en Ligue des champions avec Manchester City, Erling Haaland n'est pas parvenu à déjouer les pronostics. Le buteur norvégien a été battu dans la course au Ballon d'Or par Lionel Messi, vainqueur du dernier Mondial avec l'Argentine en décembre dernier. Mais pour Jean-Pierre Papin, Haaland a quelque chose de spécial qui pourrait lui permettre de tutoyer les sommets dans les prochaines années.

Papin compare Haaland à Van Basten

« Je ne vois pas trop en quoi Erling Haaland serait un avant-centre d’un genre nouveau. Au contraire, je trouve qu’il renoue avec la tradition des purs numéros 9 et je m’en réjouis. Physiquement, il me rappelle un peu Marco van Basten, que j’ai bien connu : grand, très rapide, agile et puissant. La différence, c’est que Haaland est encore plus buteur dans l’âme » a confié celui qui occupe le rôle de conseiller de Pablo Longoria à l'OM.

« Quant à dire qu’il est ultra-dépendant des autres... »