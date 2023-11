OM : Il explose en plein match et fait son mea culpa

Hugo Chirossel

S’il s’est dit satisfait du match nul obtenu par le LOSC samedi soir sur la pelouse de l’OM (0-0), Paulo Fonseca n’a pas vraiment apprécié l’arbitrage de Stéphanie Frappart. L’entraîneur lillois a poussé un coup de gueule à la mi-temps sur ses décisions arbitrales. Des propos sur lesquels il est revenu après la rencontre.

« À 11 contre 14, c’est difficile de gagner des matchs ! Contre 14 c’est difficile de gagner des matches ! » Paulo Fonseca n’était pas content de l’arbitrage de la rencontre entre l’OM et le LOSC et il l’a fait entendre dans les couloirs du Stade Vélodrome à la mi-temps.

Fonseca calme le jeu après son coup de gueule

C’est probablement la situation entre Amine Harit et Tiago Santos qui a fait sortir Paulo Fonseca de ses gonds. Coupable d’un mauvais geste, le joueur de l’OM a écopé d’un carton jaune, mais aurait pu être exclu. L'entraîneur du LOSC est revenu sur ses propos au micro de Canal+ .

«C’est l’émotion du match, c’est tout»