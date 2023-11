Le Real Madrid a recruté un « grand joueur »

Amadou Diawara

Lors du prochain mercato estival, Endrick (17 ans) va quitter Palmeiras pour évoluer sous les couleurs du Real Madrid. Transféré à la Maison-Blanche en janvier 2020, Reinier Jesus a totalement validé le recrutement de son compatriote brésilien. En effet, le crack de 21 ans n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Endrick.

Tombé sous le charme d'Endrick, le Real Madrid a fait le nécessaire pour boucler sa signature. En effet, le club merengue a offert un chèque d'environ 37,5M€ à Palmeiras pour finaliser le transfert du crack brésilien de 17 ans, qui arrivera à la Maison-Blanche à sa majorité, soit à partir du 21 juillet prochain.

Reinier s'enflamme pour le transfert d'Endrick

Arrivé au Real Madrid en janvier 2020, Reinier Jesus est actuellement prêté à Frosinone. Malgré tout, la pépite brésilienne de 21 ans a tenu à s'enflammer pour le transfert d'Endrick à la Maison-Blanche .

PSG : Le feuilleton Messi a «attristé» une légende ! https://t.co/Zimkrro45M pic.twitter.com/aFhiDa8kmS — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

«Je suis très heureux qu'il vienne à Madrid»