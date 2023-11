Zidane : Mourinho fait une grande annonce, le feuilleton relancé ?

Thomas Bourseau

Le retour de Zinedine Zidane semble se rapprocher après deux ans et demi d’inactivité. Le Real Madrid serait l’une des options préférentielles du champion du monde 98 et légende des Merengue. Cependant, aux yeux de José Mourinho, le géant espagnol doit renouveler sa confiance en Carlo Ancelotti.

Zinedine Zidane est éloigné des bancs de touche depuis mai 2021. En effet, son deuxième départ du Real Madrid aurait pu déboucher sur une expérience tant rêvée par le principal intéressé en équipe de France, comme annoncé en juin 2022. Néanmoins, le sélectionneur en place Didier Deschamps a vu son contrat être prolongé jusqu’en 2026 après le dernier Mondial. De quoi pousser Zidane à changer son fusil d’épaule et à revoir ses ambitions pour son retour.

Annoncé au Real Madrid, Mourinho milite pour une prolongation de contrat d’Ancelotti

Alors que le Real Madrid pourrait se mettre en quête d’un nouvel entraîneur d’ici la fin de saison en raison d’un éventuel départ de Carlo Ancelotti puisque son contrat actuel arrivera à son terme le 30 juin prochain, José Mourinho est monté au créneau. Lors d’une entrevue accordée à la Rai et diffusée mercredi, The Special One n’y est pas allé par quatre chemins. Certes, Zinedine Zidane ou encore Xabi Alonso sont annoncés comme éventuels successeurs d’Ancelotti. Néanmoins, l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine devrait être Carlo Ancelotti selon le coach de la Roma lui-même inclus dans les rumeurs.

«J’espère que la saison prochaine, Carlo sera là, parce qu’il est l’entraîneur parfait pour le Real Madrid»