Transferts : Cette star annonce un retour au Real Madrid

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a décidé de prêter Reinier Jesus à Frosinone, et ce, pour qu'il emmagasine du temps de jeu et de l'expérience. D'après Vinicius Junior, son compatriote brésilien ne devrait pas faire long feu en Italie. En effet, la star merengue a annoncé à Reinier Jesus qu'il allait bientôt faire son retour à la Maison-Blanche.

Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti cette saison, Reinier Jesus a été prêté à Frosinone lors du dernier mercato estival. Disposant d'un contrat d'une saison avec le club italien, le milieu offensif brésilien ne devrait pas rester en Serie A en 2024-2025.

Reinier pourrait avoir sa chance au Real en 2024-2025

Lors d'un entretien accordé à AS , Reinier Jesus a annoncé que Vinicius Junior le voyait revenir au Real Madrid lors du prochain mercato estival, et ce, pour y rester en 2024-2025.

PSG : Le feuilleton Messi a «attristé» une légende ! https://t.co/Zimkrro45M pic.twitter.com/aFhiDa8kmS — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

«Vini m'a dit que je reviendrais bientôt à Madrid»