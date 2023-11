PSG : Le feuilleton Messi a «attristé» une légende !

Thomas Bourseau

A l’été 2021, le PSG a raflé la mise dans le feuilleton Lionel Messi. Et ce, bien que la course à la signature du sextuple Ballon d’or à l’époque, avant qu’il gagne ses deux derniers, était rude avec l’Inter et le Milan AC notamment. En effet, Paolo Maldini a avoué avoir tenté sa chance avec Messi.

Lionel Messi a mis le feu aux fenêtres estivales du mercato de 2020 et de 2021. La première fois en raison du burofax qu’il avait envoyé à l’ancienne direction du FC Barcelone afin de rompre son contrat de l’époque et de devenir agent libre. Manchester City, le PSG et bien d’autres clubs européens étaient alors sur les rangs, mais finalement Messi n’avait pas bénéficié d’un bon de sortie, reportant à un an son départ, pour d’autres raisons.

Messi a vécu les montagnes russes en une année à Barcelone

Car en effet, Lionel Messi a été contraint de quitter le FC Barcelone après le sacre de l’Argentine en Copa America à l’été 2021, mais indépendamment de sa volonté cette fois-ci. Contrairement à l’été 2020, moment où il souhaitait partir parce qu’il n’était plus en adéquation avec la politique sportive de l’ancien comité de direction, Messi avait ouvertement révélé vouloir prolonger son contrat au FC Barcelone en 2021 au moment de ses adieux. La situation économique du Barça ne lui permettait cependant pas de voir son vœu être exaucé.

«Pendant dix jours, j'ai essayé de faire venir Messi à Milan»