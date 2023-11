Messi, Neymar… Le PSG lâche ses stars, c’est validé en Ligue 1

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a effectué de nombreux changements durant une intersaison marquée par les départs de plusieurs stars, à commencer par Lionel Messi et Neymar. Depuis, une nouvelle étape du projet QSI a été lancée, davantage portée sur le collectif. Un changement apprécié par Philipp Köhn, le gardien de l’AS Monaco qui s’apprête à défier le club de la capitale.

Après avoir annoncé la fin du « bling-bling » et « des paillettes » à l’été 2022, Nasser Al-Khelaïfi a tenu parole l’année suivante. Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti ont plié bagage durant le mercato, le PSG décidant de mettre fin aux individualités avec l’ambition de construire un collectif solide, avec Luis Enrique aux manettes. Après un début de saison prometteur, le club de la capitale espère désormais se montrer plus régulier. Alors que le PSG a rendez-vous avec l’AS Monaco vendredi, Philipp Köhn s’est prononcé sur ces changements importants dans la capitale.

Un joueur du PSG pousse un coup de gueule ! https://t.co/YbGHLqCMZ3 pic.twitter.com/yTvKXTdJ2P — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

« Ils ont une meilleure alchimie et jouent plus en équipe »

« Le PSG est un grand club. Ils ont été régulièrement champions ces dernières saisons, on connaît leurs qualités. Ils ont effectué de nombreux changements cet été et ont perdu des individualités. Aujourd’hui, ils ont une meilleure alchimie et jouent plus en équipe , estime le portier de l’AS Monaco en conférence de presse. Ce sera un match excitant, j’ai hâte d’y être, car les deux équipes jouent un bon football. J’espère qu’on pourra réaliser un très grand match. A la vue des qualités montrées, ainsi que sur le plan comptable, je pense que nous sommes proches d’eux. »

« Face à Paris, il faudra ne pas faire d’erreurs faciles »