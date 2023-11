Le grand retour de Zidane prend forme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours dans l'attente de retrouver un poste, Zinedine Zidane pourrait bien encore se retrouver au Real Madrid dans les prochains mois. Et pour cause, alors que le départ de Carlo Ancelotti se prépare, Xabi Alonso, qui faisait partie des grands favoris pour le remplacer, serait finalement proche du Bayern Munich. Ce qui laisse la voie royale à Zidane.

Le prochains mois au Real Madrid risque d'être très animé. Et pour cause, l'avenir de Carlo Ancelotti s'inscrit en pointillés au sein de la Casa Blanca . Le technicien italien est pressenti pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil afin de mettre fin à l'intérim de Fernando Diniz sur le banc de la Seleçao .

Favori pour remplacer Ancelotti, Xabi Alonso fonce vers le Bayern

Par conséquent, le Real Madrid s'active pour trouver le remplaçant de Carlo Ancelotti, et un nom se dégageait fortement, celui de Xabi Alonso. Et pour cause, l'ancien milieu de terrain du club madrilène impressionne avec le Bayer Leverkusen et s'impose donc comme le successeur naturel d'Ancelotti. Cependant, selon les informations de José Alvarez, présent au micro du Chiringuito , Xabi Alonso sera finalement le prochain entraîneur du Bayern Munich où Thomas Tuchel ne fait déjà plus l'unanimité.

Voie royale pour Zidane ?

Par conséquent, le Real Madrid va devoir trouver une autre solution, et sur le marché elles ne sont pas légions. L'option menant à Raul est régulièrement évoquée, mais ne semble pas être la priorité. Une retour de José Mourinho, actuellement sur le banc de l'AS Roma, fait également parler. Mais très clairement, si Xabi Alonso s'installe sur le banc du Bayern Munich, c'est une voie royale pour le grand retour de Zinedine Zidane au Real Madrid. Conscient qu'il devra patienter jusqu'en 2026 pour récupérer le poste de Didier Deschamps en équipe de France, l'ancien numéro 10 des Bleus pourrait donc connaître un troisième passage sur le banc du Real Madrid.