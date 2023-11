PSG : C’est terminé pour Mbappé, la fin du feuilleton est révélée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui en Espagne. Car certains journalistes espagnols estiment que le joueur français pourrait débarquer au Real Madrid la saison prochaine. Aussi, on en sait plus sur l'offre que la formation merengue est prête à transmettre au clan Mbappé.

PSG ou Real Madrid ? D'ici la fin de son contrat, en juin prochain, Kylian Mbappé devra répondre à cette question. Pour l'heure, le joueur de 24 ans refuse de se prononcer sur son avenir, considérant qu'elle n'est pas d'actualité. Alors, certains journalistes mènent l'enquête et certains sont convaincus du dénouement. C'est le cas de José Felix Diaz, journaliste pour le quotidien espagnol Marca.

« Je suis convaincu que Mbappé sera un joueur du Real Madrid »

Selon lui, cela ne fait aucun doute. Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat avec le PSG. « Chaque jour, je suis un peu plus convaincu que Mbappé sera un joueur du Real Madrid l'année prochaine. C'est une intuition d'après la façon dont je vois cette déclaration de Madrid, qui nie avoir eu des contacts. La position de Mbappé aussi, malgré la pression qu'il subit depuis Paris » a-t-il déclaré lors du live Twitch de Ruben Martin.

L'offre du Real Madrid est connue