Kylian Mbappé rejoint Zinedine Zidane !

Kylian Mbappé a achevé l’année 2023 comme il l’avait entamé avec le maillot de l’équipe de France, en se montrant décisif. Auteur d’une offrande sur le but de Youssouf Fofana, la star du PSG a été décisive lors de 8 des 9 rencontres qu’il a disputées avec les Bleus. Et cette passe lui permet d’égaler Zinedine Zidane et de s’approcher d’un nouveau record historique.

L’équipe de France visait un sans-faute, et une première place historique au classement Fifa, il faudra se contenter d’une série d’invincibilité dans cette phase de qualification pour l'Euro 2024 (7 victoires, 1 nul). Les hommes de Didier Deschamps ont concédé le match nul en Grèce (2-2) après avoir pourtant ouvert la marque par l’intermédiaire de Randal Kolo Muani (42e), mais Anastasios Bakasetas (56e) et Fotis Ioannidis (61e) ont causé quelques frayeurs aux Bleus , parvenus à égaliser par l’intermédiaire de Youssouf Fofana (74e), auteur d’une frappe lointaine après une offrande de Kylian Mbappé. Un geste qui compte pour la star du PSG.

Mbappé égale Zidane

A 24 ans Kylian Mbappé est déjà l’auteur de sa 26e passe décisive sous le maillot de l’équipe de France en 75 sélections, de quoi lui permettre d’intégrer le podium du classement des meilleurs passeurs de l’histoire de la sélection, à également avec Zinedine Zidane (108 sélections) qui devrait rapidement céder sa place. Franck Ribéry (21 passes décisives en 81 matches), Sylvain Wiltord (21, en 92 matches), Michel Platini (20, en 72 sélections), Youri Djorkaeff (19, en 82 matches), Karim Benzema (17, 97 matches) et Mathieu Valbuena (16, 52 matches) complètent la liste d'après les chiffres d' Opta .

Henry dans le viseur, Griezmann peut trembler