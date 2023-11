Surprise, le PSG a bouclé un transfert mystère

La rédaction

Actuellement à Doha, Nasser Al-Khelaïfi aurait trouvé un accord avec Hasan Arat, candidat à la présidence du Besiktas. Il prévoit une coopération au sujet des jeunes en formation, mais aussi un transfert dès le prochain mercato hivernal. Quel est l'identité du joueur concerné ? Selon certains médias turcs, il pourrait s'agir d'Hugo Ekitike, écarté depuis le dernier mercato.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes en janvier prochain. Cette fenêtre de tir devrait être l'occasion pour le PSG de dégraisser son effectif, et Nasser Al-Khelaïfi en a bien conscience. Le président du PSG a profité de la visite d'Hasan Arat à Doha pour boucler un transfert. La nouvelle a été annoncée par le candidat à la présidence du club turc, qui a détaillé les contours de son accord.

Al-Khelaïfi passe un accord avec le Besiktas

« Aujourd'hui, j'ai rencontré à Doha mon cher ami M. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain FC et de l'Association européenne des clubs, et nous sommes parvenus à un accord de principe sur le transfert de joueurs de football entre Beşiktaş JK et le Paris Saint-Germain FC (…) Notre accord comprend également une coopération étendue sur le centre de développement des jeunes (Académie de football) et le centre d'entraînement. Nous souhaitons le meilleur pour Beşiktaş » a déclaré Arat sur Instagram.

Qui est le joueur concerné ?