La presse étrangère annonce un transfert du PSG !

Thomas Bourseau

Hasan Arat, qui n’est autre qu’un candidat à la présidence du Besiktas, a communiqué qu’un accord aurait été trouvé avec Nasser Al-Khelaïfi pour divers transferts de joueurs. Une collaboration qui pourrait être expérimentée via le dossier Hugo Ekitike, mais pas seulement. Explications.

Le Paris Saint-Germain se serait mis d’accord avec un candidat à la présidence du Besiktas pour une collaboration pour des transferts à l’avenir. A en croire A Spor, il se pourrait qu’Hugo Ekitike finisse par rebondir au sein du club turc dans le cadre de ladite collaboration.

«Nous sommes parvenus à un accord de principe sur le transfert de joueurs»

Sur Instagram, Hasan Arat a en effet publié le message suivant ces dernières heures. « Aujourd'hui, j'ai rencontré à Doha mon cher ami M. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain FC et de l'Association européenne des clubs, et nous sommes parvenus à un accord de principe sur le transfert de joueurs de football entre Beşiktaş JK et le Paris Saint-Germain FC ».

Un accord conclu entre le PSG et Besiktas pour un joueur