L’OM lâche sa réponse pour ce transfert surprise

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans un peu plus d’un mois, l’OM va probablement chercher à renforcer son effectif, notamment au poste d’ailier. Mais les Olympiens pourraient également voir des offres arriver pour certains de leurs joueurs. Une situation qui pourrait concerner Ismaïla Sarr, qui serait dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League.

En déplacement sur la pelouse de Strasbourg samedi, l’OM n’a pas d’autre choix que de s’imposer. La dernière victoire des hommes de Gennaro Gattuso en Ligue 1 remonte au 8 octobre dernier lors de la réception du Havre (3-0). Depuis, l’OM s’est incliné sur les pelouses de l'OGC Nice (1-0) et du RC Lens (1-0), et a été tenu en échec à domicile par le LOSC (0-0). Même si la situation sportive venait à s’améliorer avant l’ouverture du marché des transferts de janvier, les dirigeants marseillais risquent de chercher des renforts cet hiver sur le mercato.

Luis Henrique, premier renfort de l’OM ?

Dans cette optique, le premier renfort de l’OM pourrait être un joueur déjà bien connu à Marseille, Luis Henrique. Prêté à Botafogo depuis un an et demi, jusqu’à fin décembre, l’ailier brésilien de 21 ans ne sera pas conservé. Il devait jouer un certain pourcentage des rencontres de son club pour que son option d'achat soit levée, une condition qui n’a pas été remplie. Comme indiqué par La Provence , Luis Henrique pourrait rester à l’OM. Un dossier dans lequel Medhi Benatia, dont la nomination est imminente, aura probablement le dernier mot.

L’OM veut garder Ismaïla Sarr