Un joueur du PSG pousse un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Titulaire mardi soir en Grèce avec l'équipe de France, Lucas Hernandez a évoqué la polémique autour de l'arbitrage et le but qui aurait pu être validé en faveur des Bleus si la goal-line technology avait été mise à disposition. Mais cela n'a pas été le cas, et le défenseur du PSG ne l'accepte pas.

Tenue en échec par la Grèce mardi soir (2-2), l'équipe de France aurait pu l'emporter si la goal-line technology avait été mise à disposition de l'arbitre. En effet, la dernière action du match fait débat puisque le ballon semble avoir franchi la ligne, mais difficile de pouvoir l'affirmer avec exactitude sans cet outil.

« Ce n’est pas possible... »

Interrogé en zone mixte après le match, Lucas Hernandez a réagi à cette polémique, et le défenseur du PSG n'a pas manqué de passer un coup de gueule : « Je viens de voir la photo. Ce n’est pas possible que des choses comme ça arrivent. Heureusement que ce n’était pas un match qui comptait pour la qualification », indique Hernandez.

