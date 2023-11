Un taulier du PSG fait son mea culpa

Thomas Bourseau

En difficulté par moments avec le PSG ces derniers mois, Marquinhos a estimé que les résultats régissaient les critiques de certains observateurs. Néanmoins, le capitaine du Paris Saint-Germain tient la responsabilité de certains échecs dont le naufrage parisien à Newcastle en Ligue des champions.

Marquinhos semble être plus en forme que la saison dernière où les critiques pleuvaient au sujet de ses performances avec le PSG. En attestent ses prestations dans l’ensemble avec le club parisien. Néanmoins, le capitaine du Paris Saint-Germain n’a pas écarté tous les doutes sur son retour au premier plan.

«Les gens sont influencés par les résultats»

C’est en effet la question qui lui a été posée après la défaite de la sélection brésilienne lors de la réception de l’Argentine dans la nuit de mardi à mercredi (1-0). Dans des propos rapportés par L’Equipe , Marquinhos a mis l’accent sur l’impact des résultats. « Le vrai Marquinhos toujours pas de retour ? Les gens sont influencés par les résultats. Et c'est vrai qu'ils sont moins bons, que ce soit avec la Seleçao comme avec le PSG en Ligue des champions, l'an dernier ».

«Tout le monde peut faire des erreurs, ça m'est arrivé (contre Newcastle)»