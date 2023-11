Le PSG reçoit un coup de pouce pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Laissé sur le banc au coup d'envoi du match en Grèce mardi soir, Kylian Mbappé a été préservé par Didier Deschamps en vue des prochaines échéances majeures du PSG, notamment en Ligue des Champions. Et le sélectionneur national s'en est expliqué après la rencontre au micro de TF1.

Après avoir atteint la barre des 300 buts en carrière samedi dernier à l'occasion du carton historique de l'équipe de France contre Gibraltar (14-0), Kylian Mbappé n'a pas enchainé pour le déplacement en Grèce mardi. L'attaquant du PSG a été laissé sur le banc au coup d'envoi afin d'être opérationnel avec son club pour les prochaines rencontres contre l'AS Monaco et surtout Newcastle, un choc décisif pour l'avenir de son équipe en Ligue des Champions.

Deschamps a parlé avec Mbappé

Interrogé au micro de TF1 après le match, Didier Deschamps a justifié ce choix de se passer des services de Mbappé au coup d'envoi : « Kylian, ça faisait partie des discussions que j’ai avec les joueurs. Lui et d’autres. Je fais en sorte au maximum de pouvoir protéger les joueurs concernés par un match vendredi. Là on va rentrer à 5h du mat, ils seront déjà à J-2. Et la semaine prochaine il y a la Ligue des champions. Il faut faire en sorte de ne pas prendre de risques parce qu’il y a déjà des blessures », a indiqué le sélectionneur national, qui fait donc les affaires du PSG.

Le PSG va enchaîner

Kylian Mbappé retrouvera en effet la compétition dès vendredi soir puisque le PSG recevra l'AS Monaco en championnat, avant d'enchaîner le mardi avec l'affiche contre Newcastle au Parc des Princes.