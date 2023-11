PSG : Une date est annoncée pour la signature de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La question n'est pas de savoir si le Real Madrid va passer à l'action dans le dossier Kylian Mbappé, mais de savoir quand. Selon certaines sources espagnoles, le club merengue pourrait approcher l'international français dès le mois de janvier. La direction voudrait lui faire signer un pré-contrat afin d'acter sa venue en fin de saison.

Le PSG va devoir se méfier. Car la situation contractuelle de Kylian Mbappé donne des idées à certains prétendants, et notamment au Real Madrid. Le club espagnol voudrait mettre la main sur l'international français en fin de saison, sans dépenser un seul centime. Pour s'éviter toute mauvaise surprise, le Real Madrid pourrait exiger une réponse définitive de Mbappé dès le mois de janvier.

Mbappé prêt à signer un pré-contrat dès janvier ?

« Il y a différents courants au sein du club, certains plus optimistes qu'il signera et d'autres plus pessimistes. Le Real Madrid n'a rien exclu avec Mbappé. Je ne serais pas surpris qu'il signe un pré-contrat avec les Blancos en janvier » a confié le journaliste Ramon Alvarez de Mon. Selon ses informations, la proposition devrait être similaire à celle de 2022.

L'offre du Real Madrid a fuité