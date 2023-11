PSG : Une offre surprise à l’étranger pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison au PSG, Kylian Mbappé a ouvertement refusé de parler de sa situation sportive. Liverpool se préparerait à saisir la moindre opportunité lors du mercato hivernal avec Mbappé. Outre le fait de tenter de trouver un consensus contractuel pour l’été prochain, une offre de transfert ne serait pas utopique. Explications.

Kylian Mbappé entrera en janvier prochain dans les six derniers mois de son contrat au PSG. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 2 octobre dernier, il ne faut pas s’attendre à une décision imminente de la part du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Et au vu de ses propos énoncés en conférence de presse la semaine dernière et pour TF1 , le club parisien va devoir prendre son mal en patience.

Mbappé n’a «pas envie de parler» de son avenir

Voici le discours que Kylian Mbappé a tenu pour Téléfoot . « C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale. On a de très bons résultats. J’ai envie qu’on parle plutôt de ça que de moi, sur quelque chose qui va se régler un jour. Il y aura le temps de parler de ça » . Néanmoins, d’après The Daily Mirror, Mbappé aurait déjà fait savoir au comité de direction du PSG qu’il ne signerait pas une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain.

Une star du PSG veut ruiner les plans de Mbappé https://t.co/JASJHQaxsX pic.twitter.com/aab9gsuLJe — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Liverpool ne se fermerait aucune porte pour cet hiver avec Mbappé !