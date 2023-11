Equipe de France : Griezmann pousse un énorme coup de gueule

Thibault Morlain

Pour son dernier match de l’année 2023, l’équipe de France n’a pu faire mieux qu’un match nul en Grèce (2-2). Une rencontre qui aurait toutefois pu tourner en faveur des Bleus en fin de match suite à une action litigieuse. Mais faute de goal-line technology, un but n’a pas été été validé aux coéquipiers d’Antoine Griezmann. De quoi déclencher la colère de ce dernier.

Ce mardi soir, l’équipe de France terminait ses éliminatoires de l’Euro 2024, pour lequel elle était déjà qualifiée, par une rencontre face à la Grèce. Si les Bleus avaient ouvert le score, ils se sont ensuite retrouvés menés. Il aura fallu un superbe but de Youssouf Fofana pour arracher le nul. Mais les joueurs de Didier Deschamps auraient très bien pu s’imposer en toute fin de match…



L’action de la discorde

Une action a en effet fait polémique lors de cette rencontre entre la Grèce et la France. En fin de match, les Bleus pensent arracher la victoire, mais au final, aucun but n’est validé. Pourtant, il y a de quoi douter quand on revoit les images. Le ballon a-t-il réellement franchi la ligne ? En l’absence de goal-line technology, aucune assurance à 100%.

Griezmann s’attaque à l’UEFA