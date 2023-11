Catastrophe pour Thierry Henry, il enrage

Benjamin Labrousse

Après avoir chuté face à l’Autriche (2-0) vendredi dernier en marge des qualifications pour l’Euro 2025, l’équipe de France Espoirs s’est de nouveau incliné ce lundi en amical face à la Corée du Sud (0-3). Une deuxième défaite de rang pour la formation de Thierry Henry, qui s’est montré très agacé à l’issue de la rencontre.

Un gros coup d’arrêt. Si les débuts de Thierry Henry à la tête de l’équipe de France Espoirs ont été particulièrement remarqués avec quatre victoires consécutives, les Bleuets ont chuté face à l’Autriche vendredi dernier (2-0). Alors qu’une rencontre amicale prévue face à la Corée du Sud ce lundi aurait pu permettre aux jeunes Français de relever la tête, ces derniers se sont lourdement inclinés au Havre (0-3).

« On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça »

Forcément, ce résultat a fortement a déplu au sélectionneur Thierry Henry. Dans des propos rapportés par RMC Sport , l’ancien attaquant de légende a semblé très agacé après la rencontre : « On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça, le deuxième et le troisième sont assez comiques... Laisser passer la balle comme ça sur un centre... Après pas besoin de faire faute sur le coup franc. Et le dernier but se passe de commentaire » .

« Maintenant le résultat est horrible »