Deschamps vend la mèche pour Mbappé

Déjà qualifiée pour l'Euro 2024, l'équipe de France va disputer un match qui compte pour du beurre face à la Grèce ce mardi soir. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait faire tourner son effectif, même si certains joueurs pourraient conserver leur place à l'image de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé face à Gibraltar samedi soir (victoire 14-0).

Après sa victoire éclatante face à Gibraltar samedi soir, l'équipe de France va clôturer son année face à la Grèce. Une rencontre sans enjeu pour les Bleus , déjà qualifiés pour l'Euro 2024 et assurés d'être tête de série lors du tirage au sort. Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a confirmé qu'il devrait faire tourner son groupe.

Deschamps prépare un turnover

« Oui, c'est prévu de faire des changements dans le onze. Et en cours de match aussi (sourire) » a confié Didier Deschamps, qui a, d'ores et déjà, confirmé la titularisation de Brice Samba au poste de gardien de but.

Deschamps annonce une grande nouvelle