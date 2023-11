Cauchemar pour une star de l'équipe de France, «on est abattus»

Pierrick Levallet

Vivant un calvaire depuis quelques temps, Paul Pogba a vu sa situation ne pas s'arranger cette saison. Contrôlé positif pour dopage, le milieu de terrain de 30 ans devrait être suspendu. Et dans le vestiaire de l'équipe de France, on avoue être touché par l'enfer que traverse le joueur de la Juventus.

Depuis plusieurs mois, Paul Pogba vit un véritable enfer. Le champion du monde 2018, revenu à la Juventus lors de l’été 2022, a enchaîné les pépins physiques la saison dernière. Et sa situation ne s’est pas arrangée lors de cet exercice. En effet, Paul Pogba a été contrôlé positif pour dopage il y a quelques semaines.

Pogba suspendu pour dopage ?

De ce fait, le milieu de terrain de 30 ans devrait être suspendu pour un bon bout de temps. Sa sanction n’est pas encore tombée, mais Paul Pogba peut craindre le pire. Et dans le vestiaire de l’équipe de France, on avoue être plutôt atteint par le calvaire que l’ancien de Manchester United vit depuis quelques temps.

«J'espère qu'il aura la sanction la moins difficile»