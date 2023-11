Thierry Henry se fait dézinguer par un entraîneur de Ligue 1

Thibault Morlain

La dernière journée de Ligue 1 n'a clairement pas été spectaculaire. En effet, seulement 12 buts ont été inscrits et forcément, cela n'est pas passé inaperçu. De nombreuses critiques sont alors apparues, dont celles notamment de Thierry Henry. Mais voilà que le sélectionneur des Bleuets se fait recadrer pour ses propos.

En tant que sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry a un oeil attentif sur la Ligue 1. Mais il n'a clairement pas apprécié ce qu'il a vu lors de la dernière journée et le manque de buts. Henry ne s'était alors pas privé de critiquer le manque de spectacle en Ligue 1, lâchant notamment : « Nice est deuxième avec 13 buts marqués, donc est-ce que ça vous surprend ? C’est devant vous ».

« C'est une connerie »

Interviewé par Midi Libre , Michel Der Zakarian a répondu à Thierry Henry. Et l'entraîneur de Montpellier n'a pas été tendre : « Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! ».

« Il n'a battu personne »